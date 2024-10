Pizzo, svolta la II° edizione della giornata dedicata alla Prevenzione oncologica

Si è tenuta nei giorni scorsi a Pizzo, presso il Palazzo della Cultura, la II° edizione della giornata dedicata alla Prevenzione oncologica, quest’anno agganciata all’hashtag “#prenditicuradite”, ideata ed organizzata da Francesca Barbieri, paziente oncologica di straordinario coraggio. Fare prevenzione significa proprio questo: prendersi cura della propria salute fisica e mentale riducendo i diversi fattori di rischio, come le cattive abitudini, che posso aumentare le probabilità di ammalarsi di cancro. I vari esperti del settore che sono intervenuti hanno stimolato la popolazione ad iniziare immediatamente a prevenire il cancro: smettere di fumare, moderare l’uso di alcolici ed evitare diete ricche in grassi. L’occasione è stata anche utile per ricordare a tutta la popolazione che è possibile ridurre il rischio di morire di patologie neoplastiche aderendo ai programmi di screening previsti per sesso ed età. È stata ribadita infatti l’utilità di eseguire la mammografia, del PAP test, sangue occulto nelle feci per fare diagnosi precoce rispettivamente di carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto.

“Purtroppo – è stato affermato nel corso dell’evento – la Regione Calabria stenta attualmente a garantire il programma di screening a tutta la popolazione avente diritto; questo però non deve scoraggiare le donne e gli uomini in età di screening a sottoporsi ai relativi controlli, che possono potenzialmente essere un salvavita”.

È stata illustrata, inoltre, l’importanza della vaccinazione, specie quella anti-HBV ed anti-HPV, nella prevenzione di gravi forme di tumori, ovvero l’epatocarcinoma ed il carcinoma della cervice uterina.

La serata ha avuto inizio grazie al prezioso intervento di Carmen Muzzì, presidente Avis Pizzo; di Francesco Petrolo, presidente Lilt Vibo Valentia, dell’oncologo Giulio Caridà, dello specialista in Chirurgia Generale Giuseppe Scarmozzino, della responsabile del Servizio Vaccinazioni Maria Teresa De Fina, della psicologa psicoterapeuta Valentina Iaria e della biologa nutrizionista Alessia Lico.

Importanti sono state le due testimonianze dirette di Maria Lucia Monteleone e dell’artista Massimo Sirelli. Hanno moderato gli interventi Mariafrancesca Tozzi e Gioacchino Puglisi.

Hanno preso parte diversi artisti: la poetessa Anna Callipo, il maestro Antonio La Gamba, già noto alla comunità per le sue splendide opere scultoree, l’artista e fotografa Martina Ceravolo che ha esposto le sue opere fotografiche inerenti al tema, il maestro Clelia Barbieri che insieme al pianista Roberto Galloro hanno accompagnato la serata.

Ampia è stata la partecipazione dei cittadini e in platea erano presenti presidente dell’Ordine dei Medici di Vibo Valentia Antonino Maglia, don Domenico Muscari, il Generale Franz Chiaravalloti, il dottor Giovanni Battista De Iorgi, la dottoressa Caterina Rocca, il dottor Francesco Bilotta e vari componenti dell’Amministrazione comunale.

La giornata si è conclusa con la promessa di organizzare nuovi incontri per poter tutti insieme continuare #a prendersi cura di sé#.

Le giornate del 26 e 27 ottobre sono state dedicate rispettivamente alla raccolta del sangue, importante nelle terapie salvavita, e alla diffusione della cultura della prevenzione oncologica.