Pizzo, stabilizzati 41 ex Lsu

Il Comune di Pizzo ha proceduto alla contrattualizzazione a tempo indeterminato del personale ex Lsu (41 unita di cui 31 di cat. C, 4 di cat. B, 6 di cat. A) alle dipendenze dell’Ente, dopo aver acquisito il parere della apposita Commissione per la stabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno. La Commissione straordinaria, supportata dal segretario generale e dai responsabili dei settori, ha così “concluso il lungo ed articolato iter amministrativo assicurando certezza giuridica e serenità ad unità di personale, che in posizione di precarietà, dal 1995 ha dato un contributo notevole ed un apporto significativo nella gestione amministrativa del Comune di Pizzo”.