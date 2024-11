Pizzo, precipita un camper: muore un uomo, ferita la moglie

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnate dalle ore 15.20 circa in via Salomone a Pizzo Calabro per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, un camper ha perso il controllo sfondando una ringhiera di delimitazione della strada in località Seggiola precipitando nella via sottostante. Nulla da fare per il conducente del mezzo, deceduto sul colpo, mentre la moglie, ferita, è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi trasferita in elisoccorso all’ospedale di Lamezia Terme. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito. Attualmente si sta procedendo al recupero del camper con supporto di autogrù.