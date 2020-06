Pizzo, positivo un uomo rientrato dalla Svizzera: chiude per sanificazione il locale in cui aveva cenato

Era tornato dalla Svizzera l’uomo risultato positivo al Coronavirus a Pizzo Calabro. Il signore aveva cenato in un noto locale della città napitina (“Il Frago”) che, in accordo con l’Asp di Vibo Valentia, ha deciso di chiudere nelle giornate di oggi e domani per “sanificare gli ambienti” e far “sottoporre a tampone di riscontro tutto lo staff al fine di salvaguardare gli stessi e tutti i clienti”.

Scattato il protocollo di verificare che coinvolgerà le persone che sono state in contatto con l’uomo.