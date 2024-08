Pizzo, le “anime scalze” di Anna Callipo scaldano il cuore

Un castello, un tramonto, un festival, una Poetessa che rapisce tutti scrivendo di essenze di lavanda e bergamotto, di smagliature dell’anima e di cuore da zingara. Un tripudio di gente, colori e sensazioni ieri sera al Castello Murat di Pizzo solo per Anna Callipo.

Il suo libro “A Piedi Nudi”, la lettura dei suoi versi e l’accompagnamento musicale di Archi e ballerine hanno commosso tutti.

La poetessa ha dimostrato che le sue “anime scalze” hanno tutte un volto, una vita, una storia da raccontare.

Durante la serata sono stati omaggiati, per il loro contributo e la loro vicinanza alla Kermesse, il sindaco di Pizzo Sergio Pititto ed il consigliere regionale Epli Calabria Giuseppe Esposito. Entrambi, oltre che complimentarsi per l’ottima riuscita del progetto, hanno messo in evidenza l’importanza di questa tipologia di eventi in cui la cultura riveste un ruolo fondamentale e, se organizzata in questo modo unendo arte, musica e poesia, oltre ad attirare un numeroso pubblico può risultare un concreto volano di sviluppo per i nostri territori. Le opere sono state realizzate dalla scultore Antonio La Gamba.