Pizzo ha 4 nuovi Vigili Urbani

Garantire il rispetto del Codice della strada, con particolare riguardo ai parcheggi abusivi ed al mancato rispetto dei posti da riservare ai diversamente abili.

Fenomeno che con l’estate e la crescita esponenziale della popolazione si intensifica. Contrastare l’occupazione irregolare del suolo pubblico e l’ambulantato ed il commercio illegali sul litorale. Migliorare, in generale, il controllo ed il monitoraggio del territorio comunale. Tutti obiettivi che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianluca Callipo si prefigge di ottenere attraverso il potenziamento del personale in forza al Comando della Polizia Municipale. Sono stati, infatti, assunti 4 nuovi vigili, full time, fino a metà settembre. È quanto fa sapere il consigliere comunale delegato alla Polizia Municipale Antonio Gaglioti, informando che gli agenti, ora saliti a 10, coordinati dal Comandante Giulio Dastoli saranno dotati di un’ulteriore autovettura per garantire migliori risultati e prestazioni. Anche attraverso l’installazione dell’autovelox mobile che contribuirà a rilevare il superamento della velocità consentita. Gli orari di servizio, ad oggi fino alla mezzanotte, saranno estesi fino alle 2 per regolamentare il traffico e garantire una viabilità più scorrevole.