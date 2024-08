Pizzo, grande successo per il Festival delle arti “Profumi del sud”

Il Castello Murat di Pizzo in una cornice splendida, poetica, magica ha ospitato, nei giorni dal 7 al 9 agosto, la seconda edizione del Festival delle arti “Profumi del sud” con la direzione artistica di Ciro Cianni e Anna Callipo. Le tre serate divise in altrettante tematiche, tatto – gusto – vista, sono diventate il filo conduttore del percorso fatto fra le varie arti. Un inizio con una esplosione di emozioni e colori nel primo atto del festival con la presentazione del libro a “A Piedi Nudi” di Anna Callipo. Una scrittura poetica con tante sfaccettature che tocca l’anima, senza veli, piena di profumi di lavanda e bergamotto. Versi accompagnati da una mostra fotografica, ispirata al libro, a cura del fotografo Marco Gigliotti con la collaborazione della make-up artist Agata Mirabelli. Il tutto accompagnato dal Quartetto d’archi “Hipponion” che ha sublimato l’inizio della mostra d’arte dei pittori Carmelita Caruso, Vera Console, Tonio Fortebraccio, Veronica Guitti, Francesco Naccari, Marianna Nadile ed Egi Stella. Artisti fra loro molto diversi ma con in comune la forza della bellezza che fra le mura del castello si è raccontato e confrontato.



La prima serata conclusa con lo spettacolo di danza “Ali Luminose” a cura di Melania Cittadino e con la scuola di ballo Asd “Evolution Dance” diretta da Meris Malerba. Nella seconda serata, quella del gusto, la presentazione del romanzo “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni” di Arianna Mortelliti. La scrittrice al suo esordio ha dato alla luce un libro molto interessante sia nella trama che nella costruzione dei personaggi. Il proseguo dell’evento, prendendo spunto dal titolo del romanzo, si è passati alla degustazione di eccellenze calabresi come Cantine Benvenuto, Antica panetteria Fanello, Kairos Spirits, Tonno Sardanelli, Pasticceria artigianale Tiramisù, Latticini Tropea di Pizzo, Olio Zungrone, in una chiave culturale esaltando il percorso della lavorazione e dei prodotti. Il finale del festival, terza serata, affidato alla presentazione del libro di poesie “Davanti al mare” di Teresa Marino. La serata dedicata alla vista, la poesia della Marino, ha esaltato i sentimenti e l’amore quello totale per la vita, la forza e il dolore che ognuno di noi affronta nel confrontarsi, nel “guardare” fra le pareti del proprio cuore… e del mondo. Versi accompagnati dal duo Ludovica Pisano e Rosario Carbone, molto intense le note e le voci dei musicisti con la scelta di brani che hanno creato ancor di più un’atmosfera poetica. E non poteva concludersi la serata della “vista” e la chiusura del Festival con la proiezione del cortometraggio a cura di Danilo e Giorgio Zimatore, ideato da Mimmo Pacifico, testi di Luisa Maria Corvaglia, interpretato da Giuseppe ed Elsa Scuticchio, dal titolo “Pizzo, dove ti innamori”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pizzo, ha avuto un’ottima presenza di pubblico in tutte le tre serate, una ventata di cultura in tutte le arti presenti al Festival, una testimonianza di emozioni, eventi realizzati per incontrarsi, confrontarsi e crescere nell’arte. Fra le numerose presenze il sindaco di Pizzo Sergio Pititto ed il consigliere regionale Epli Calabria Giuseppe Esposito, entrambi hanno apprezzato l’idea del Festival, il ruolo fondamentale che ha la cultura e l’ottima direzione artistica dell’evento.