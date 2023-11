Pizzo, grande partecipazione all’evento “Diventa la Donna che vuoi”

L’evento “Diventa la Donna che vuoi” che si è tenuto domenica scorsa in piazza della Repubblica a Pizzo è stato tra i più particolari. Nonostante il primo freddo, la piazza era gremita e le testimonianze per dire “No” alla violenza sulle donne sono state innumerevoli.

Dai saluti istituzionali del Comune, grazie alla partecipazione dell’assessore Marina Betrò, al consigliere regionale Epli Calabria Giuseppe Esposito, dal presidente della Proloco di Pizzo, professoressa Perciavalle, al presidente dell’associazione “Attivamente Coinvolte” Stefania Figliuzzi a “Libera Vibo” con Emanuela Colla.

Il messaggio è stato reso ancor più emozionante grazie anche alla parte artistica e poetica della serata. Anna Callipo, Ilaria Amodio e Tania Marino con i loro versi e le loro interpretazioni emozionanti, il dialogo recitato magistralmente dagli attori locali Gisella Monteleone e Francesco D’Alì, fino ad arrivare al vero momento catartico della Manifestazione: il Flash Mob realizzato da 45 ballerine della scuola di ballo Asd “Evolution Dance”, coreografato dalla direzione artistica della Maestra Meris Malerba, che hanno ballato, con grande partecipazione, la canzone di Ermal Meta “Vietato Morire”.

Infine, ma non certo per ordine di importanza, da parte dei promotori un ringraziamento speciale all’autrice della locandina “Diventa la Donna che vuoi”, Marianna Nadile, e agli altri 2 grandi maestri per la scenografia: Antonio Fortebraccio e Antonio La Gamba.

Serata da ripetere assolutamente perché il 25 novembre sia ogni giorno.