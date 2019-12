Pizzo, gli amministratori si stringono attorno a Callipo: “Siamo increduli, ma l’Ente andrà avanti”

“La notizia del coinvolgimento del sindaco Gianluca Callipo nell’inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ci lascia sconcertati e profondamente addolorati. Crediamo fermamente nella Giustizia e siamo certi che la verità dei fatti verrà accertata nelle sedi opportune, ma non possiamo fare a meno di nascondere la nostra incredulità per accuse che non avremmo mai ritenuto credibili se riferite a quello stesso Gianluca Callipo che conosciamo e che abbiamo imparato a stimare come persona e come amministratore”.



È quanto affermano il vicesindaco Maria Francesca Pascale, il presidente del Consiglio Giacinto Maglia, gli assessori Fabrizio Anello e Giorgia Andolfi, i consiglieri Sharon Fanello, Cristina Mazzei e Antonio Gaglioti.

“In attesa che la Giustizia faccia il suo corso e nell’auspicio che Callipo possa tornare presto a guidare il Comune di Pizzo, senza più ombre giudiziarie su quella che fin qui è stata una specchiata esperienza amministrativa e politica – sostengono gli amministratori napitini – l’Ente andrà avanti nei modi previsti dalle norme in materia, con il vice sindaco che svolgerà le funzioni proprie del primo cittadino. Faremo di tutto per evitare intoppi e rallentamenti nell’attività del Comune, nella consapevolezza che la priorità resta il bene della comunità amministrata”.