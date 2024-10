Pizzo, ecco l’evento #prenditicuradite

#prenditicuradite è un evento promosso da pazienti, medici e cittadini con il patrocinio del Comune di Pizzo finalizzato alla diffusione della cultura della prevenzione. Prevenire significa agire attivamente contro malattie evitabili, ma vuol dire anche coltivare un bene preziosissimo che è la salute pubblica.

Durante l’evento, esperti del settore interverranno per spiegare alla popolazione come ridurre il rischio di ammalarsi di malattie di malattie oncologiche, ma saranno anche illustrati quali mezzi abbiamo a disposizione per fare diagnosi precoce, attraverso la quale è possibile concretamente ridurre la mortalità da cancro.

L’evento prevede la partecipazione artistica di diversi esponenti della comunità calabrese, che installeranno loro opere oppure che si esibiranno con musica e poesie.

L’invito a tutta la popolazione interessata è quello di recarsi, domenica 27 ottobre alle ore 17:30 presso il Palazzo della Cultura sito a Pizzo.