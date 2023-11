Pizzo, domenica l’iniziativa contro la violenza sulle donne

La violenza sulle donne, che sempre più spesso culmina in un femminicidio, è uno dei grandi drammi della società. Non è riferibile ad una determinata zona o cultura o religione o ceto sociale; è presente ovunque e ogni donna a qualsiasi età ne può essere vittima.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica contro questo grave problema le donne di tutto il mondo si mobilitano il 25 novembre di ogni anno e anche noi a Pizzo in occasione dell’evento “Diventa la donna che vuoi” sarà dimostreremo con un flash mob a cura della scuola di ballo Asd “Evolution Dance” che si può dire no a questa violenza che, in Italia, solo quest’anno ha già provocato 106 femminicidi e migliaia di violenze.

“Siamo donne e uomini – spiegano gli organizzatori – supportati con viva partecipazione dall’Amministrazione comunale di Pizzo con il sindaco Sergio Pititto, la grande realtà Associativa Epli con il consigliere regionale Epli Calabria Giuseppe Esposito, la Pro Loco di Pizzo rappresentata dalla professoressa Vincenzina Perciavalle, il Cav. Attivamente Coinvolte con la presidente Stefania Figliuzzi e Libera Vibo Valentia con la volontaria Emanuela Colla”. Seguiranno dei momenti di testimonianza figurativa attraverso versi e prosa celebrati dalle poetesse Anna Callipo, Ilaria Amodio, Tania Marino. La scenografia artistica sarà curata dagli artisti La Gamba, Fortebraccio e Nadile, autrice della locandina.

L’appuntamento è in Piazza della Repubblica domenica 26 novembre ore 18:00.