Pizzo, cade dalla moto insieme al figlio: donna trasferita in elisoccorso

Ha perso il controllo del motorino, in sella al quale c’era pure il figlio, ed è caduta a terra. È grave l’incidente che ha avuto come sfortunata protagonista una donna di 40 anni, che è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. L’episodio si è verificato sulla strada che dalla Marinella di Pizzo Calabro conduce allo svincolo autostradale. Lievi le conseguenze per il bambino. Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Carabinieri per ricostruire la dinamica della caduta.