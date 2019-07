Pizzo, bolletta dell’acqua: le agevolazioni previste per le famiglie numerose

Agevolare le famiglie particolarmente numerose e in difficoltà economica garantendo un risparmio sulla bolletta dell’acqua.

È questo l’obiettivo del bonus sociale idrico. Sarà riconosciuto per un anno ai nuclei in possesso dei requisiti. Le domande vanno presentate ai CAF autorizzati. Lo fa sapere l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Pizzo Calabro, Pasquale Marino, sottolineando che beneficiari del contributo istituito dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente sono gli utenti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8 mila e 100 euro e non superiore a 20 mila euro per le famiglie con almeno 4 o più figli a carico.

Come candidarsi? La domanda deve essere presentata ai CAF abilitati dal Comune (CAF ITALIA di via M.Salomone, Confagricoltura di via Nazionale e CISL in piazza della Repubblica) utilizzando gli appositi moduli disponibili anche presso l’ufficio servizi sociali e scaricabili sui siti www.arera.it, www.sgate.anci.it e www.comune.pizzo.vv.it.

Insieme al modulo compilato in ogni sua parte e corredato dei dati anagrafici, bisogna presentare, tra gli altri, copia del documento di riconoscimento, copia dell’attestazione ISSEE in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico) se l’ISEE è superiore a 8 mila e 107 euro.

Il bonus, riconosciuto in bolletta o sul conto corrente, avrà la validità di un anno. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune.