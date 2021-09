Pizzo, auto urta colonnina di distribuzione e provoca una perdita di gas: sul posto i Vigili del Fuoco

Dalle 22:30, i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnati, con due automezzi, in località Colamaio, a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, sulla Strada Statale 18, presso il distributore Q8/Energas per una fuga di gas GPL proveniente da una colonnina di distribuzione urtata accidentalmente da una vettura in transito.

Al momento le squadre sul posto stanno neutralizzando e tenendo sotto controllo la perdita con un’azione di acqua nebulizzata per abbattere la nube di gas. Sul posto è giunto il nucleo N.B.C.R. (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico /LPG del Comando di Catanzaro che provvederà ad effettuare il travaso dell’idrocarburo in una autocisterna privata ed a bonificare la zona ripristinando le normali condizioni di sicurezza. Al momento la SS18, nella zona interessata, è interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni.