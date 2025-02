Pizzo, al via la mostra “Cuori d’inchiostro”

Domani, in occasione di San Valentino, apre al pubblico nel castello aragonese di Pizzo, la mostra “Cuori d’inchiostro”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Pizzo, grazie al consigliere comunale delegato alla cultura Giocchino Puglisi e curata dall’archeologa vibonese Mariangela Preta. La mostra visitabile fino al 23 febbraio 2025 intende invitare a scoprire un copioso carteggio tra alcune coppie nate all’interno di nobili famiglie monteleonesi oltre che offrire suggestioni e conoscenza della storia dello scambio epistolare tra la fine del 1800 e gli anni ‘20 del Novecento attraverso oggetti d’arredo, strumenti e carte filigranate. Due i momenti offerti dall’amministrazione comunale su cui il pubblico potrà soffermarsi: i corrispondenti, ovvero le figure protagoniste del carteggio, costituito da un una raccolta di oltre 200 lettere di proprietà di Anita Preta Palermo dei Principi di Santa Margherita, concessa in mostra, in quanto documento storico. Un focus su carta, inchiostro e tutto il necessario prima dell’avvento della posta elettronica.



“Queste lettere offrono l’opportunità di fare un viaggio affascinante tra storia, arte e quotidianità”, spiega Mariangela Preta. “La mostra intende presentare uno spaccato della vita politica e sociale che si svolgeva sul finire dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. La ricchezza degli argomenti trattati nella corrispondenza – ha concluso la Preta – è tale da stimolare un approccio storico-critico capace di illustrare le più varie dinamiche e problematiche di un’epoca giustamente considerata un passaggio cruciale nella formazione della società moderna”. Nella seconda sezione alle ore 18, presso il palazzo della cultura ci sarà l’evento “Innamorati a Pizzo”. È questo il titolo del contest regionale dedicato alla poesia e all’arte. La manifestazioneì, viene interamente dedicata all’amore in tutte le sue forme. L’evento è curato e diretto artisticamente dalla poetessa Anna Callipo in sinergia con il Comune di Pizzo. Per il consigliere Puglisi i due eventi offrono un’importante richiamo culturale ed un momento di confronto importante per la città napitina che punta su eventi di grande respiro culturale e turistico.