Pizzeria salta in aria a Polistena: si indaga sulle cause dell’esplosione

Un’esplosione ed il successivo incendio hanno sconvolto la mattinata a Polistena.

Poco dopo le 5.20, una pizzeria posta in pieno centro abitato è stata completamente distrutta. Sul luogo, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti i Carabinieri e la Polizia. La potenza della deflagrazione, che ha causato danni anche agli edifici vicini, è stata avvertita anche in lontananza, ma fortunatamente non ha causato feriti. Non note ancora le cause dell’esplosione: fra le diverse ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella di una fuga di gas. Non secondarie, comunque, altre piste.