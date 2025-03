“Più forti del bullismo”: a Fabrizia un convegno per informare, prevenire e sostenere

Venerdì 4 aprile, alle ore 9:30, nell’aula magna del plesso di Fabrizia, si terrà il convegno dal titolo “Più forti del bullismo. Informazione, prevenzione, solidarietà”, un evento promosso dall’Istituto comprensivo per sensibilizzare studenti, docenti e famiglie su un tema di cruciale importanza: la lotta al bullismo.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti, di Rodolfo Teti (Presidente Lions Club Vibo Valentia), Francesco Fazio (Sindaco di Fabrizia) e Domenico Magro (Presidente 10° Circoscrizione Distretto Lions 108 Ya). Ai docenti referenti d’Istituto per bullismo e cyberbullismo Marco Primerano e Maria Chiara Lazzaro sarà affidata rispettivamente l’introduzione e la moderazione dei lavori.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore, in particolare un referente della Polizia di Stato, che porterà un contributo prezioso sulle strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, e Massimo Aiello, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, che condividerà esperienze e strumenti per affrontare il problema in modo efficace e concreto.

A concludere i lavori sarà il sociologo Lions Club di Vibo Valentia Maurizio Bonanno, il cui intervento offrirà una sintesi delle tematiche trattate e degli spunti emersi durante la giornata.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per approfondire il tema del bullismo e del cyberbullismo e promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà all’interno della comunità scolastica. La partecipazione di esperti e istituzioni rimarca l’importanza di un impegno condiviso per contrastare ogni forma di prevaricazione e violenza tra i giovani.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti: studenti, insegnanti, genitori e cittadini interessati. Solo attraverso l’informazione e la collaborazione possiamo diventare più forti del bullismo.