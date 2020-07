Più di un milione di euro alle scuole calabresi in vista della ripresa di settembre

“È stata pubblicata la graduatoria degli istituti destinatari dei finanziamenti dell’Avviso per la realizzazione di smart class nel secondo ciclo. Saranno 115 le scuole finanziate in Calabria, per un totale di 1.149.791 euro di fondi PON assegnati”. È questo l’annuncio del deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio.

“I fondi consentiranno di acquistare, anche in vista della ripresa di settembre, strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (come proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento. Stanno proseguendo, quindi, – sottolinea il pentastellato – gli investimenti del governo per l’innovazione e la digitalizzazione delle scuole, sono 2.198 in tutta Italia quelle finanziate con questo bando, e sono soddisfatto che molti istituti calabresi abbiano potuto sfruttare la possibilità di migliorare le infrastrutture e incrementare gli strumenti utili alla didattica. Il lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus ha accelerato il passaggio delle nostre scuole alla didattica digitale e ha fatto sì che molti insegnanti siano riusciti a trasformare le difficoltà iniziali in opportunità da offrire agli studenti. Gli strumenti e le opere derivanti da questi finanziamenti del bando Pon per le smart class, che derivano in parte dai fondi strutturali e in parte dal Piano Nazionale Scuola Digitale, – conclude Melicchio – resteranno in eredità alle scuole e saranno un’opportunità per garantire agli studenti della nostra regione metodologie di apprendimento sempre più avanzate e al passo con le esigenze di contenimento del virus.”