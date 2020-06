Pitaro: “Riattivati i centri prelievi nelle Serre, una vittoria per intere comunità”

“Non posso che esprimere soddisfazione per la riattivazione del centro prelievi in alcuni comuni delle Serre, ovvero Acquaro, Arena, Dinami, Fabrizia e Nardodipace, ed in quello di Soriano Calabro. Questa è una vittoria per intere comunità che potranno finalmente usufruire di servizi sanitari essenziali dopo mesi di sospensione”.

Il consigliere regionale Vito Pitaro, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”, dopo aver evidenziato le esigenze dei cittadini nei centri montani e premontani ed averle sottoposte all’attenzione dell’Asp di Vibo Valentia, ha voluto annunciare questa novità per tutto il Vibonese. “Ci tengo a ringraziare il direttore del Distretto sanitario, Raffaele Bava, ed il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Giuliano, per essersi attivati repentinamente ed aver dato risposte concrete ai cittadini. – ha affermato Vito Pitaro – Continuerò ad accogliere le istanze di tutti coloro coloro che a causa delle condizioni del sistema sanitario stanno continuando a subire dei disagi. L’emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, dalla quale fortunatamente stiamo uscendo, ci deve insegnare che la prevenzione e l’attenzione verso i cittadini sono l’aspetto più importante”.