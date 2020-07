Pitaro: “Ora tocca ai sindaci pensare agli ambulanti”

Il consigliere regionale Vito Pitaro è intervenuto a margine della manifestazione tenutasi ieri mattina di fronte alla Prefettura di Vibo Valentia, che ha visto una azione dimostrativa dell’Associazione Nazionale Ambulanti. “La Regione – ha affermato – ha dato il via libera per feste, fiere e sagre già dal 15 giugno. La competenza, dunque, è esclusivamente degli amministratori locali. Solidarietà a questi coraggiosi commercianti”.

“In ordine alla manifestazione tenutasi ieri pomeriggio davanti alla Prefettura di Vibo Valentia dei rappresentanti degli ambulanti appartenenti all’Associazione Nazionale Ambulanti – ha aggiunto – mi preme sottolineare che la presidente della Regione, Jole Santelli, con l’ordinanza n° 51 del 13 giugno 2020 ha consentito, dal 15 giugno 2020, la riapertura delle attività economiche produttive, ricreative d turistiche tra cui anche sagre e fiere locali, nel rispetto delle condizioni definite nel Dpcm datato 11 giugno 2020 per cui l’autorizzazione ai suddetti eventi oggi è di esclusiva competenza delle amministrazioni locali. Secondo Pitaro, “è chiaro che la categoria degli ambulanti è tra quelle che di più hanno subito gli effetti negativi dell’attuale pandemia, poiché le loro attività sono rimaste bloccate per mesi per via del lockdown e rimangono bloccate di fatto tuttora per la paura dei sindaci di non riuscire ad assicurare delle misure adeguate di sicurezza per fiere e sagre. Infatti in Calabria, fino ad oggi, solo i Comuni di Lamezia Terme e di Caraffa hanno riattivato le fiere annuali, mentre negli altri comuni la ripartenza di tali attività stenta a decollare- ha continuato Vito Pitaro –. Ai sindaci, pertanto, rivolgo l’invito a cercare di creare le condizioni per riattivare i suddetti eventi e quindi a dare una boccata di ossigeno ad una categoria ormai stremata ed in ginocchio”.

Da qui il suggerimento rivolto ai primi cittadini calabresi: “Sono consapevole delle difficoltà che hanno i Comuni nell’assicurare vigilanza e rispetto delle misure previste dal Dpcm dell’11 giugno 2020, ma bisogna sforzarsi a trovare le giuste soluzioni anche pensando, specie per i Comuni più piccoli, ad un coinvolgimento delle associazioni di protezione civile. Peraltro – ha concluso Pitaro – la categoria degli ambulanti è una categoria seria che va tutelata e che ha dimostrato, laddove messa alla prova, di saper assicurare il mantenimento delle misure di sicurezza in modo scrupoloso”.