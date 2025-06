Piromane bloccato mentre appiccava fuoco ad una scarpata

Personale pattugliante del Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce che in località Villapiana, lungo l’arteria 106, ha scongiurato il peggio. Infatti è stata intercettata e bloccata repentinamente una persona intenta ad appiccare fuoco alla scarpata adiacente la strada statale 106, dove vi era abbondante vegetazione secca e campi di frumento prossimi alla raccolta, nonché un’area di servizio adibita all’erogazione di carburante

L’autore dello scellerato gesto, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un oggetto atto ad offendere e di cui non era in grado di giustificarne il porto in luogo pubblico, per cui è stato deferito all’A.G. per il reato di porto di oggetto atto ad offendere e per il reato di tento incendio.

L’indagato è da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.