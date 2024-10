Piogge torrenziali, allagamenti e smottamenti in Calabria: FOTO e VIDEO

Sono giorni difficili per il territorio calabrese, sferzato dal maltempo. Dalla mezzanotte Vigili del Fuoco hanno portato a termine 75 interventi, altri 10 sono in atto e 150 in attesa di verifica ed espletamento: in particolare una persona anziana è stata salvata dopo essere rimasta bloccata sulla strada che costeggia l’Aeroporto di Lamezia Terme (località Trigna). Smottamenti ed alberi caduti sulla sede stradale hanno causato numerosi disagi, specie nel Lametino.

Inviate sul posto unità SAF Fluviali che, con gommoni pneumatici in dotazione, hanno provveduto a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate a causa dell’allagamento delle sedi stradali.

La SS280 in direzione Lamezia Terme è interrotta all’altezza del Centro commerciale “Due Mari”. È isolato il comune di Maida per l’esondazione di un torrente.