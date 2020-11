Pino Masciari: “La ‘ndrangheta vuole che la Calabria rimanga abbandonata”

“È conclamato che la Calabria versa in una condizione di estrema povertà, economica ed istituzionale tale da impedirle quel rilancio che questa regione meriterebbe. Ovviamente la risposta al perché ciò sia accaduto è semplice, la ‘ndrangheta e la sua oramai fitta radicazione in vari settori vuole che la Calabria rimanga in questo stato, abbandonata da tutto e da tutti perché solo così è funzionale al suo fine ultimo che è quello di ‘governare’ un territorio povero ed ignorante”.

Ad affermarlo è il testimone di giustizia Pino Masciari che ritiene che “l’attuale assetto politico, istituzionale e sociale dovrà mutare radicalmente e tutto dovrà partire dai calabresi stessi, solo loro possono fare qualcosa per dare la giusta dignità a questa regione”.

“Se l’imprenditore onesto – conclude – così come qualsiasi altro cittadino onesto, scegliendo lo Stato e ribellandosi al sistema criminale che continua a divorare il presente ed il futuro di tutti, viene esiliato e non viene considerato un modello concreto di riferimento, ma un impietoso esempio negativo, non solo la Calabria non avrà speranza di riscatto ma il nostro intero Paese ne verrà drasticamente penalizzato”.