Pigozzi (Fincantieri): «La guerra cognitiva è la sfida del nostro tempo»

In un panorama dominato da informazioni in continua evoluzione e da narrazioni spesso polarizzate, Lorenza Pigozzi, direttore della comunicazione strategica di Fincantieri, porta all’attenzione del pubblico un tema tanto attuale quanto complesso: la guerra cognitiva. Un concetto che intreccia comunicazione, percezione e fiducia, ponendo nuove sfide a chi, oggi, si occupa di costruire e difendere la verità dei messaggi.

Come riportato da Wall Street Italia, Pigozzi descrive la guerra cognitiva come un fenomeno che si combatte con le parole e le idee, non con le armi. «Difendere una narrazione non significa distorcerla o controllarla — spiega — ma preservarne la coerenza, l’autenticità e la credibilità». In questo scenario, la comunicazione non è più solo strumento di promozione o informazione, ma diventa presidio di responsabilità e trasparenza.

Una riflessione che Lorenza Pigozzi ha portato anche sul palco del TEDx Belluno 2025, come evidenziato da Affaritaliani, dove ha tenuto un intervento dal titolo “Guerra cognitiva e difesa delle narrazioni”. Davanti a un pubblico trasversale, ha approfondito il ruolo delle imprese nella tutela della verità e nella costruzione di linguaggi capaci di ricucire le fratture sociali. «Le parole creano realtà — ha affermato — e difendere una narrazione autentica significa difendere la nostra capacità collettiva di comprendere il mondo».

A completare il quadro, Italia Informa sottolinea come questa visione rappresenti un tassello importante della strategia di comunicazione di Fincantieri, che, sotto la guida di Pigozzi, punta a integrare innovazione, etica e cultura del racconto. La guerra cognitiva, dunque, non è soltanto una minaccia da contenere, ma un’occasione per costruire modelli comunicativi più consapevoli e resistenti alla manipolazione.

Con questa prospettiva, la manager riafferma la centralità della comunicazione come spazio di responsabilità collettiva e culturale. Un terreno dove la verità non è un dato da difendere passivamente, ma un valore da coltivare con metodo, competenza e coraggio.