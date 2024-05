Pigiessiadi Calabria 2024: si parte il 2 giugno con l’evento “Junior”

Manca davvero pochissimo alle Pigiessiadi Calabria 2024 – Memorial Luigi Corio, il grande e atteso evento promosso dal Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane che taglierà quest’anno l’invidiabile traguardo della diciottesima edizione.

La splendida cornice del Villaggio Itaca Nausicaa di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, ospiterà dal 2 al 6 giugno la prima di una lunga serie di manifestazioni dal forte valore aggregativo all’insegna dello sport, che si protrarranno fino alla fine del mese. Saranno oltre 800 i partecipanti a questo primo appuntamento denominato “Junior”, riservato alle categorie giovanili di calcio a 5 e pallavolo. Ai nastri di partenza atleti, alleducatori e dirigenti, con famiglie al seguito, provenienti non solo dalla Calabria, ma da altre regioni italiane.

«Sono lieto ed entusiasta di annunciare l’inizio di una nuova edizione delle Pigiessiadi – dichiara alla vigilia dell’evento il Presidente delle PGS Calabria, Fabio Ameni – per celebrare lo sport, l’amicizia e la crescita personale. Lo sport, nel suo significato più profondo, è un mezzo straordinario per realizzare i sogni, proprio come ci insegnava don Bosco con il suo sogno dei 9 anni. Attraverso la pratica sportiva possiamo educare i giovani a valori importanti come la disciplina, il rispetto e la solidarietà, aiutandoli a diventare persone migliori».

Tutti i valori elencati da Armeni verranno trasmessi nei giorni dell’evento sui campi da gioco e nel corso delle numerose attività collaterali in programma: spettacoli, momenti formativi, occasioni di preghiera, confronto e riflessione. Tra queste ultime, nell’ambito del “Progetto realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e la Regione Calabria – FPG 2020”, c’è grande attesa per l’intervento di sensibilizzazione sul tema della legalità e del rispetto delle regole di Rosanna Scopelliti, ospite d’onore delle Pigiessiadi 2024, figlia del magistrato Antonino Scopelliti ucciso dalla ‘ndrangheta il 9 agosto 1991.

«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo meraviglioso evento sportivo e formativo – conclude il Presidente Fabio Armeni – dai componenti del Comitato Regionale PGS Calabria ai volontari, dagli sponsor alle istituzioni. Auguro a tutti i partecipanti di vivere momenti indimenticabili, all’insegna del fair play e della passione sportiva».

La manifestazione ha ottenuto anche il patrocinio del CONI Calabria e della Provincia di Cosenza.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo di tutti gli eventi di giugno è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i relativi canali social.