Picconate contro la tubazione adduttrice di Fabrizia, l’Amministrazione sporge denuncia contro ignoti

“Ignoti hanno colpito con delle picconate la tubazione adduttrice comunale di Fabrizia, che fornisce acqua ai serbatoi comunali. Il danno non è stato arrecato all’Amministrazione comunale di Fabrizia, ma all’intera comunità fabriziese”. C’è amarezza nel gruppo che guida il Comune di Fabrizia, che condanna “un gesto vile e vigliacco nei confronti di tutti i cittadini, che rischiano di rimanere senza acqua”. Si tratta, secondo gli amministratori, di “un atto compiuto con l’intento di creare disagi alla collettività e di mettere in difficoltà l’Amministrazione comunale, causando gravi problemi all’approvvigionamento idrico”. “Questo comportamento – aggiungono – è da condannare con fermezza: rappresenta una vera vergogna e una grave mancanza di rispetto verso l’intera comunità”. La conseguenza immediata è una denuncia contro ignoti, “nel frattempo, stiamo facendo tutto il possibile per risolvere il problema nel più breve tempo possibile”.

“Qualora si dovessero verificare riduzioni della fornitura idrica o interruzioni del servizio nel corso della giornata o della serata – conclude l’Amministrazione comunale – i cittadini sappiano che tali disagi sono la conseguenza diretta di questo grave atto vandalico”.