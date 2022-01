Piccoli business online: consigli per chi vuole aprirne uno

Di questi tempi un trend in forte crescita è quello che riguarda il piccolo business inteso come attività professionale di vocazione artigianale. Ci riferiamo a tutte quelle persone che hanno deciso di dare sfogo alla creatività producendo manualmente cosmetici, gioielli, borsette e qualsiasi altro genere di accessorio o prodotto.

Queste attività appena avviate vanno molto in voga, soprattutto perché il “fatto a mano” infonde sicurezza e trasparenza agli occhi dei consumatori. Ebbene oggi vedremo qualche consiglio per iniziare e portare avanti un’attività di questo genere in modo redditizio e soddisfacente.

Hai già preparato il tuo piano di spedizioni?

Per prima cosa devi occuparti delle spese da sostenere che, almeno nella fase iniziale, sono inevitabili. Ti servirà uno shop online, le materie prime per la creazione dei tuoi prodotti e gli imballaggi da personalizzare per ringraziare il cliente dell’ordineeffettuato. Ti diciamo queste cose dando per scontato che tu abbia già avuto un’idea da realizzare e che il prodotto sia stato sviluppato e testato in ogni sua parte.

Ebbene una delle voci di spesa più ricorrenti è quella che riguarda la spedizione dei tuoi prodotti ogni volta che un utente porterà a termine un ordine. Per avere un’idea dei costi ti suggeriamo di utilizzare un comparatore spedizioni che ti aiuterà a capire il costo singolo e quello sommario a seconda del volume di pacchetti che spedirai.

L’importanza delle spedizioni per i piccoli business

Per le attività come un piccolo business artigianale le spedizioni sono importantissime perché un servizio efficiente fidelizza il cliente e genera un buon passaparola. In altre parole se tutto andrà per il verso giusto e la spedizione procede in modo celere e soddisfacente per il cliente avrai molte più probabilità di successo.

Ed ecco il perché dell’importanza del comparatore spedizioni, lo strumento utile a capire non solo i costi ma anche le garanzie e le modalità con cui avverrà il trasporto delle tue merci. Chiaramente se sei alle prime esperienze il volume di affari sarà minore rispetto ad un business avviato ma non devi preoccuparti.

Il comparatore spedizioni ti aiuta anche a individuare le formule business più convenienti per le quali, ovviamente, il prezzo a spedizione è decisamente inferiore rispetto alle prenotazioni singole.

Consigli per fidelizzare i clienti

Ti suggeriamo di inserire sempre nel pacchetto adeguate protezioni e una “thank you card”, meglio se fatta a mano, con la quale ringrazi il cliente per l’ordine e lo fai sentire coccolato. Il bello dei piccoli business, anche se presenti online, è proprio il rapporto diretto da chi produce l’oggetto e chi lo riceve, non credi?

Ovviamente dopo che la spedizione sarà avvenuta e che il cliente si riterrà soddisfatto non aver timore a chiedere una recensionema senza fare troppe pressioni. Le opinioni in rete sono più utili quando sono genuine, ovvero derivate spontaneamente dalla volontà dei clienti. A volte potrà capitare qualche intoppo con le spedizioni o con gli ordini ma questo non deve abbatterti.

Se saprai ascoltare con calma il cliente e rassicurarlo che farai qualsiasi cosa in tuo potere per sistemare la situazione guadagnerai fiducia e sarai apprezzato. Sbagliare è umano e con le spedizioni la possibilità che qualcosa arrivi in ritardo o venga smarrito può sempre capitare. L’importante è saper reagire in modo pacato e professionale.