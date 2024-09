Piano regionale Erasmus +/ eTwinning 2024-2025: all’IIS “Galluppi” di Tropea il primo incontro formativo

Si è svolto nell’IIS Galluppi di Tropea nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “F.lli Vianeo”, durante la mattinata di martedì scorso, l’incontro formativo orientato ai programmi fanno parte del Piano regionale 2024-2025 Erasmus/eTwinning. Ad illustrare la metodologia eTwinning gli ambasciatori Clara E. Baez e Mimmo Marino. Tanti i docenti che hanno partecipato sia delle scuole di tutto il territorio del Vibonese che di altre province.

A presentare l’incontro e gli ospiti il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, il quale si è soffermato sull’importanza del programma Erasmus essendo l’Istituto d’Istruzione Superiore “ P. Galluppi” di Tropea Scuola Polo per quando riguarda il piano formativo Cal 13. Nel suo intervento ha espresso gratitudine e soddisfazione per la risposta dei docenti auspicando che simili progetti, contraddistinti da un’ampia visione formativa, siano parte integrante dell’offerta formativa ma anche dei curricula degli studenti. Ha sottolineato in particolare che l’interscambio tra i diversi Paesi e le scuole rappresentino un patrimonio formativo per tutti i partecipanti, sia studenti che docenti. All’incontro formativo si sottolinea anche la partecipazione di Nadia Crescente (USR Calabria) in qualità di responsabile del Piano regionale Erasmus insieme alla Referente del progetto, la docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Galluppi” di Tropea, Rinuccia Barilaro.

Un altro incontro formativo sul Piano regionale “Erasmus+/eTwinning” si è tenuto il giorno seguente (11 settembre) nella sede del Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro (Crotone) e poi venerdì 13 settembre, nella sede dell’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Spezzano Albanese (Cosenza). Inoltre nel programma sono previsti incontri in videoconferenza che si svolgeranno tra settembre e novembre e infine il 9 maggio 2025 in occasione della giornata dell’Europa e Twinning Day.