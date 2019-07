Piani di Acquaro, giovane vola in un dirupo: interviene l’elisoccorso

È uscito di strada con la propria vettura andando a finire in un dirupo.

Brutto incidente ai Piani di Acquaro per un 22enne (che non dovrebbe essere pericolo di vita), che, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato dei traumi e, dunque, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. L’incidente non ha visto coinvolti altri veicoli. Sono ancora da ricostruire la dinamica dell’uscita di strada ed i motivi alla base dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il giovane dell’auto.