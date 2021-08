Piani di Acquaro, arrivano 2 milioni di euro per la rete fognaria. Barilaro: “Notizia di portata storica”

“Una pietra miliare nella storia amministrativa della comunità di Acquaro”. Questa è la portata della notizia, secondo il sindaco Giuseppe Barilaro, dell’avvenuta approvazione del progetto per la realizzazione della rete fognaria nella frazione Piani.

“Grazie infatti ad un finanziamento di ben 2 milioni di euro erogato dalla Regione Calabria – sostiene il primo cittadino – trova compiutezza l’obiettivo di primaria importanza perseguito con testardaggine e convinzione sin dal 2010 da questa Amministrazione comunale.

Nel momento della legittima soddisfazione per l’importantissimo traguardo raggiunto – aggiunge – mi piace ripercorrere idealmente le tante opere realizzate nella frazione Piani in questo arco di tempo. Partendo, inevitabilmente, dalle irrisolte criticità rilevate all’inizio del primo mandato amministrativo.

Strade ridotte a un colabrodo; illuminazione pubblica praticamente inesistente; mancanza di rete idrica in molte contrade; l’edificio scolastico che versavano in condizioni pietose. E su tutti, il problema dei problemi: la mancanza da sempre di una rete fognaria degna di tale nome”.

Una situazione oggettiva, ad avviso di Barilaro, “da far tremare i polsi, che anziché deprimerci ci ha spinto ad un impegno supplementare, spronandoci a farci carico con convinzione e determinazione delle innumerevoli difficoltà riscontrate”.

“Lo dovevamo a noi stessi – afferma – e, ancora di più, alla gente che con grande passione ed immutata speranza sostiene questo nostro impegnativo percorso politico-amministrativo, iniziato nell’ormai lontano 2008.

Ebbene, se oggi volgiamo indietro il nostro sguardo, possiamo con soddisfazione constatare che la ‘lunga traversata del deserto’ può alla fine dirsi conclusa.

E oggi, sotto tutti i punti di vista, la frazione Piani può essere considerata una comunità come tutte le altre in quanto a vivibilità e livelli standard dei servizi essenziali che la pubblica amministrazione può e deve sempre garantire.

Una rete viaria sicura ed efficiente – sottolinea – con la stragrande maggioranza delle strade sicure e a norma e con le poche rimanenti i cui lavori sono già cantierati o in fase di avanzata progettazione. L’illuminazione pubblica realizzata partendo da zero ed oggi funzionante a pieno regime. La rete idrica che raggiunge tutte le contrade (penso in particolare alle contrade Cortese e Cerasara) con un miglioramento sostanziale della funzionalità e della capacità di erogazione degli acquedotti comunali. In questo settore stiamo programmando un ampliamento del serbatoio esistente per cancellare per sempre ogni carenza idrica. Interventi migliorativi e di messa in sicurezza delle scuole (è di questi ultimi giorni l’erogazione di un ulteriore finanziamento di 100 mila euro).

Su tutti, l’incombente ‘problema dei problemi’ della mancanza di una rete fognaria che attanagliava la frazione Piani e sulla cui definitiva soluzione anche la nostra fiducia in qualche occasione e’ sembrata traballare, nonostante la grande determinazione che pure in questi anni ci ha caratterizzato.

Spingendoci – asserisce Barilaro – a non lesinare sforzi: realizzando il progetto; inseguendo le diverse giunte regionali che nel tempo si sono succedute; non mollando la presa sugli uffici e le strutture regionali competenti

Sempre e comunque nella convinzione della necessità di dotare Piani di un sistema di depurazione moderno ed efficiente a tutela della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale del territorio.

Per tutte queste considerazioni considero la giornata odierna di straordinaria importanza: il coronamento di oltre un decennio di impegno politico-amministrativo al servizio pieno ed esclusivo della Comunità.

Ecco perché, nel condividere con la nostra gente la grande soddisfazione per il risultato raggiunto ed impegnandomi sin da subito per avviare le necessarie procedure finalizzate all’attivazione dei cantieri, ritengo doveroso ringraziare la Regione Calabria e l’ingegner Gianfranco Comito a capo del competente Dipartimento.

Amministrare significa dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Ebbene – conclude – quando si è in grado, come stiamo facendo noi, di elencare le tante cose realizzate con passione e duro lavoro, ci si può compiacere di aver mantenuto la parola data operando con serietà, correttezza e puntualità per il bene comune”.