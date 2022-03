PGS Reggio Calabria, domenica a Locri la seconda Festa Provinciale

Dopo l’appuntamento dello scorso novembre di Bova Marina, torna la Festa Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane. Il secondo concentramento stagionale riservato alle categorie Micro e Mini si svolgerà domenica 20 marzo 2022 e sarà ospitato dall’Oratorio Salesiano di Locri, grazie alla disponibilità del direttore don Renato Colucci.



La manifestazione sportiva – organizzata dal Comitato Provinciale PGS Reggio Calabria in collaborazione con l’A.S.D. PGS Locride e le PGS Calabria – avrà inizio alle 8.45 con l’accoglienza, la sistemazione delle squadre e la riunione tecnica. Il programma di massima della giornata prevede la celebrazione eucaristica alle ore 9.30 e l’inizio dei giochi e delle gare di calcio a 5 e pallavolo a partire dalle 10.30. Dopo la pausa pranzo, le attività proseguiranno nel pomeriggio e si concluderanno intorno alle 17.00 con le premiazioni, i saluti e le partenze. All’evento sportivo parteciperanno piccoli atleti, alleducatori, dirigenti e associazioni provenienti da tutto il territorio provinciale.

Una nuova opportunità di gioco e aggregazione, dunque, per il mondo pigiessino calabrese che – nonostante le difficoltà legate alla pandemia – sta disputando regolarmente, nel rispetto dei protocolli covid, tutti gli incontri sportivi delle fasi provinciali di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia e che sta vivendo proprio in questi giorni un importante momento associativo con la convocazione delle assemblee dei comitati territoriali e del comitato regionale.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare le pagine facebook “PGS Calabria”, “PGS Reggio Calabria”, “PGS Catanzaro” e “PGS Cosenza”.