PGS Calabria, tutto pronto per la nuova stagione sportiva

Ha già superato i nastri di partenza la stagione 2021/2022 delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Dopo gli Stati Generali e il campo scuola per alleducatori di Lorica, dopo il Campionato Italiano Inteforze di beach volley di Montepaone e dopo l’avvio dei corsi interprovinciali di arbitro di calcio a 5 e pallavolo, per l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI è il momento di tornare sui campi di gioco. In attesa dei campionati della “Don Bosco Cup”, che prenderanno il via nel mese di novembre, si riparte subito con la Coppa Calabria, competizione di interesse regionale di calcio a 5, pallavolo e basket aperta a tutte le fasce d’età, dalla categoria Mini alla categoria Libera. Un torneo che darà continuità al lavoro svolto nell’ultimo anno dalle PGS che, nonostante la pandemia, hanno portato a termine la stagione completando tutti gli incontri previsti nel rispetto dei protocolli Covid.



«Ci apprestiamo a ripartire con un nuovo anno all’insegna dello sport – spiega il presidente delle PGS Calabria, Fabio Armeni – pur se in realtà non ci siamo mai fermati. Grazie alla sinergia tra il Comitato Regionale ed i Comitati Provinciali di Reggio, Catanzaro e Cosenza siamo pronti ad offrire una offerta sportiva ampia e per tutti, con tante novità e nel solco della tradizione e del carisma salesiano. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente tutte le nostre attività in Calabria. In questa stagione coinvolgeremo anche il territorio della provincia di Vibo Valentia».

Presentazione, come anticipato dal presidente Armeni, che avverrà nel corso dell’Assemblea Regionale dei Dirigenti-Quadri, convocata per domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 su piattaforma Zoom. Un’importante occasione per conoscere tutti i dettagli per l’affiliazione PGS, per prendere parte ai campionati di calcio a 5, pallavolo, basket e danza, per partecipare alle Pigiessiadi e alle feste provinciali e regionali, e per tutte le altre iniziative associative di aggregazione, spiritualità e formazione.

Per partecipare alla Coppa Calabria, ai campionati e alle attività in programma, è possibile contattare la Direzione Tecnica Regionale delle PGS al numero di telefono 3281334172 e attraverso l’indirizzo e-mail direzionetecnica@pgscalabria.it.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare le pagine Facebook “PGS Calabria”, “PGS Reggio Calabria”, “PGS Catanzaro” e “PGS Cosenza”.