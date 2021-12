PGS Calabria, riforma dello sport e obiettivi futuri al centro della convention svoltasi a Cittanova

Grande successo e ampia partecipazione, nel rispetto delle limitazioni covid, per la convention “PGS Calabria 3.0: costruttori di futuro” svoltasi domenica 19 dicembre 2021 presso l’Uliveto Principessa Resort di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Una occasione di confronto appassionato per le Polisportive Giovanili Salesiane calabresi alla presenza degli ospiti d’onore Antonella Del Core, ex campionessa di pallavolo, e Gianni Gallo, direttore tecnico delle PGS Italia, entrambi membri della giunta nazionale del CONI.



Nella prima parte dell’evento sono state premiate le società vincitrici della Coppa Calabria 2021/2022. Nel corso della seconda parte si è entrati nel vivo della convention ed in particolare sui temi relativi alla riforma dello sport e del terzo settore, sulle attività e sulle prossime manifestazioni delle PGS Calabria e, più in generale, sul futuro dell’ente di promozione sportiva.

Sono intervenuti, tra gli altri: il presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero; il vicepresidente vicario delle PGS Italia Franco Carmine Longo; il presidente delle PGS Calabria Fabio Armeni; il direttore generale delle PGS Calabria Demetrio Rosace; Filomena Iatì, Paola Esposito, Gabriele Damiano e Angelo Genova in rappresentanza dei comitati provinciali PGS di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia; la direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria suor Palma Basile; la referente FMA delle PGS Calabria suor Caterina Mellace; il sindaco di San Giorgio Morgeto Salvatore Valerioti; una rappresentanza del Comune di Cittanova che ha portato i saluti del sindaco Francesco Cosentino; il direttore dell’Uliveto Principessa Resort Gaetano Rao. La convention è stata moderata da Sergio Notaro, giornalista e responsabile ufficio stampa PGS Calabria.

L’evento ha rappresentato anche una occasione di scambio di auguri natalizi, tant’è che il Comitato Regionale PGS ha voluto omaggiare i presenti con dei panettoni e con il pranzo di gala.

Per ulteriori informazioni e per rivedere la diretta della convention è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “PGS Calabria”.