Petrizzi, presentato il libro “Le voci dell’eco” di Daniela Rabia

Nella suggestiva cornice del borgo antico si sono audite “Le voci dell’eco”. Si tratta del titolo dell’ultimo romanzo di Daniela Rabia, presentato dall’esponente della Cooperativa “A Menzalora”, Pietro Paravati. L’autrice si è cimentata nella narrazione della storia di un giovane diciassettenne, frequentante la scuola agraria di Speriolo, un borgo della Calabria di 1500 abitanti.

Il carattere introverso porta il ragazzo ad isolarsi praticamente dalla vita del paese, la sua insofferenza alle dinamiche familiari, a sognare la fuga e a contare i giorni che lo separano da una nuova vita a Milano. Il giovane trascorre molto tempo in solitudine su un monte chiamato “Eco”, per via dell’eco delle voci che a lui giungono da lontano. Saranno proprio queste voci a creare, suo malgrado, alcuni embrionali rapporti in paese che si tramuteranno in amicizie sincere e legami profondi. Il giovane protagonista del suo romanzo conoscerà Berto, un “vedovo di guerra”, un vecchietto che gli lascerà un’importante eredità spirituale e s’innamorerà di una sua compagna di classe alle prese con disagi e problematiche adolescenziali e proverà una tenerezza infinita alla nascita della nipotina Gina. L’amore sotto varie forme, la guida alla lettura della professoressa di lettere, l’interesse per i libri presi in prestito dalla biblioteca comunale, determineranno una cambiamento delle scelte del giovane. A fine anno scolastico non sarà più lo stage al nord l’obiettivo del giovane protagonista, un nuovo sogno si affaccerà alla sua mente, ai suoi occhi al suo cuore.