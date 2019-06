Pescato a rubare un’auto, si scaglia contro un poliziotto

Stamattina, personale della Squadra Volanti della Questura di Crotone ha tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale, C. P., crotonese di 30 anni.

Nell’ambito di predisposti e straordinari controlli nel centro storico della città, nei pressi di Piazza Duomo, l’uomo è stato trovato all’interno di un’autovettura, che presentava il lunotto posteriore totalmente infranto, con l’intento di manomettere i fili per l’avviamento del motore. Alla vista degli operatori di Polizia, il trentenne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha cercato di colpire uno degli agenti, senza però riuscirci. Sul posto è intervenuto personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi del caso. C. P., dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, veniva posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.