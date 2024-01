Personale medico aggredito a Soriano Calabro, Mangialavori: “Episodio intollerabile”

“Esprimo massima solidarietà alla dottoressa ed al personale medico del 118 intervenuto in soccorso della collega, vittime di una violenta ed ingiustificabile aggressione. È intollerabile assistere ancora ad episodi di questo tipo a danno di personale sanitario che continua a spendersi, con dedizione e sacrificio, nel nostro territorio”. Lo dichiara Giuseppe Mangialavori, deputato e presidente della Commissione Bilancio della Camera, in merito all’aggressione subita da un medico di continuità assistenziale a Soriano Calabro nella serata di ieri. “Sono certo che le forze dell’ordine riusciranno a ricostruire quanto accaduto. Auguro alla dottoressa ed al personale del 118 un rapido, e soprattutto sereno, rientro in servizio”.