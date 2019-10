Perseguita l’ex fidanzato e la sua nuova compagna: provvedimento del giudice

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato della Questura di Cosenza ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti della 37enne M.C., abitante nel circondario cosentino.



L’indagata si sarebbe resa responsabile del reato di stalking nei confronti sia del suo ex compagno, il 34enne M.E., che dell’attuale fidanzata dello stesso, il 29enne C.A., verso i quali avrebbe posto in essere condotte aggressive e persecutorie, seguendoli nei loro spostamenti e, in un’occasione, danneggiando con un bastone di legno l’autovettura dell’ex compagno.

Per come ricostruito dagli investigatori della 3^ sezione della Squadra Mobile, l’indagata ha avuto sempre un atteggiamento aggressivo e di sfida, nei confronti delle vittime, in modo particolare nei confronti della nuova fidanzata dell’ex compagno, verso la quale avrebbe posto in essere atteggiamenti violenti e aggressivi anche sul posto di lavoro, alla presenza di altre persone che sono intervenute a tutela della stessa. Tale condotta ha ingenerato nella donna uno stato di ansia e paura, temendo per la sua incolumità, tanto da chiedere a parenti e amici di essere accompagnata in ogni suo movimento.