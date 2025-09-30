Perseguita il precedente compagno della ex moglie: arrestato dai poliziotti

I poliziotti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a carico di un uomo indagato per i reati di atti persecutori e lesioni commessi nei confronti del precedente compagno della ex moglie.



Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della denuncia sporta dal malcapitato che ha riferito di subire una serie di comportamenti aggressivi e violenti da parte dell’ex marito della di lui ex compagna, il quale rifiutava che i due nonostante avessero interrotto il rapporto sentimentale fossero in sintonia nella gestione dei figli. I comportamenti dell’aggressore si estrinsecavano in violente aggressioni e minacce idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, tanto da costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita.

Alla luce della denuncia resa dall’uomo, i poliziotti della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile hanno immediatamente attivato la procedura del c.d. “Codice Rosso”, riuscendo a ricostruire, mediante approfondimenti investigativi, una serie di aggressioni e minacce posti in essere da parte dell’uomo il quale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti telematici, perseguitava la vittima.

Gli approfondimenti investigativi e gli esiti dell’attività investigativa, trattati dalla Procura della Repubblica di Crotone, ed affidate al pool di magistrati specializzati in materia, sono confluiti in una richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal GIP del Tribunale di Crotone ed eseguita immediatamente dalla Squadra Mobile nei confronti dell’indagato, il quale è stato collocato agli arresti domiciliari.