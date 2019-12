Perquisizione della Polizia a Tropea: arrestato uno spacciatore

Nella giornata di ieri, a Tropea, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, la Squadra Mobile di Vibo Valentia ha tratto in arresto un 31enne, S.B., già gravato da pregiudizi penali, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione ha consentito di sequestrare circa 200 grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte per la vendita, 16,5 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione, la somma di denaro di 1.610 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché svariato materiale per il confezionamento. Inoltre, nell’ambito della stessa attività, è stato segnalato alla competente Prefettura un minorenne per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Quest’ultimo, sentito alla presenza dei genitori, ha dichiarato di aver acquistato la droga proprio da S.B.. Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dalla minore età dell’acquirente e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato associato alla locale Casa Circondariale.