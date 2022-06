Permesso negato: detenuto calabrese non può partecipare al funerale della mamma

Il giudice di sorveglianza non fornisce alcun parere in merito all’istanza avanzata ed un ragazzo ristretto dietro le sbarre nel penitenziario di Cosenza, all’interno del quale dovrà permanere per i prossimi sei mesi, non ha potuto essere presente all’estremo saluto alla mamma defunta.

L’autorizzazione non è arrivata in occasione del funerale, come non era arrivata quando il giovane aveva fatto richiesta di poter salutare la madre, che soffriva di una grave patologia oncologica. E’ stata l’associazione cosentina “Yairaiha onlus”, che si occupa di proteggere i diritti in capo ad ogni singolo essere umano e, soprattutto, dei detenuti, dalla propria pagina Facebook, a dar conto degli eventi. Secondo quanto riferito dalla medesima organizzazione, la possibilità di assistere alle esequie della mamma è stata data da una videochiamata che il giovane ha fatto ad un familiare con lo smartphone.