Peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette alla Basilica Maria Santissima Immacolata di Catanzaro: il programma

Nella Basilica di Maria Santissima Immacolata di Catanzaro il 2, 3 e 4 marzo è prevista la “Peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette”. Una tre giorni dedicata a una reliquia maggiore. Si tratta di una reliquia ex carne della Santa, accompagnata da una pietra proveniente dalla grotta di Lourdes, nonché dalla Madonnina proveniente dal medesimo Santuario.

Nel programma sono previsti momenti con il gesto rituale dell’acqua benedetta come a Lourdes. Le reliquie sono in viaggio dal Santuario per tutte le regioni italiane e Catanzaro è la prima Diocesi che le accoglie in Calabria.

Il tutto avviene nel periodo quaresimale che invita a riflettere sull’umiltà insieme a Santa Bernadette, per antonomasia emblema di umiltà.

Alle ore 16.00 del 2 marzo è prevista l’accoglienza della reliquia, alle ore 17.00 la recita del Santo Rosario con i pensieri della Santa, alle ore 17.30 la Messa e alle ore 18.00 un breve profilo spirituale della Soubirous.

Il 3 marzo alle ore 7.30 c’è la Messa, 9.30 la Catechesi per studenti, 11.30 il rito dell’acqua, 15.30 l’Adorazione Eucaristica, 17.00 il santo Rosario, 18.00 una rievocazione delle apparizioni a Lourdes.

Per finire il 4 marzo alle ore 7.30 la Santa Messa, 9.30 il Rosario, 11.30 il rito dell’acqua, 16.30 la Via Crucis con santa Bernadette e 17.30 la Messa di chiusura.

Momenti imperdibili per prepararsi alla Santa Pasqua e vivere la spiritualità quaresimale con chi ha fatto della sua vita dono, missione, dedizione e offerta continua al Signore e alla Vergine Maria.