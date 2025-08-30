Perdita di Gpl da un serbatoio nel Vibonese, zona messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati per un incendio che ha interessato un serbatoio di Gpl a San Gregorio d’Ippona. Un incendio di alcuni residui di potatura ha interessato il gruppo valvolare di un serbatoio di GPL interrato causando il danneggiamento dello stesso con conseguente fuoriuscita del gas.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, dopo aver spento l’incendio hanno constatato che la fuoriuscita di gas non poteva essere intercettata e pertanto, a scopo cautelativo, hanno evacuato gli occupanti di alcune abitazioni site nelle vicinanze delimitando l’area.

Attraverso un’attività di monitoraggio delle aree limitrofe tramite esplosimetri si è mantenuta la concentrazione del Gpl al di sotto del limite inferiore di esplosività in attesa dell’intervento del Nucleo regionale N.B.C.R., specializzato nella gestione di scenari coinvolgenti sostanze pericolose, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area di intervento con conseguente rientro degli occupanti all’interno delle proprie abitazioni. L’intervento si è concluso alle ore 24 circa.