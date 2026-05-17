Perde il controllo, investe una donna e sbatte contro un palo: due feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina alle prime luci dell’alba in Piazza Garibaldi, nel quartiere marinaro del capoluogo, a seguito di un incidente stradale. Coinvolta nel sinistro una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo investendo una giovane donna e terminando successivamente la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata dall’evento. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera in codice rosso. Sul posto presente la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.