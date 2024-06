Per cause in corso di accertamento un centauro ha perso il controllo della propria motocicletta e nell’incidente è deceduto.

Il sinistro è avvenuto lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” in direzione di Salerno, in corrispondenza del km 229,800, tra gli svincoli di Torano e Tarsia, in provincia di Cosenza. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso.