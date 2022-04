Percezione indebita del Reddito di cittadinanza nel Vibonese: sequestrati beni a due persone

Nel recente passato la Stazione Carabinieri di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia, è stata particolarmente impegnata nel contrastare condotte fraudolente ai danni dello Stato con particolare riferimento all’accertamento di presunte irregolarità nella percezione di emolumenti e contributi destinati alla fasce più povere della popolazione.

Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, non si sono esaurite con la segnalazione dei presunti illeciti, ma sono state oggetto di appositi approfondimenti disposti dal Procuratore Camillo Falvo che ha richiesto e ottenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale l’emissione di decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili anche per equivalente, per ora nei confronti di due fra i soggetti segnalati, al fine di recuperare e congelare le somme che si presumono indebitamente erogate. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri di Sant’Onofrio, prevede infatti la possibilità nel caso in cui non siano più disponibili le somme elargite di procedere al sequestro di altri beni, nella disponibilità degli indagati, sino al raggiungimento di una cifra pari a quella che si sospetta illecitamente percepita. Nel caso in questione sono stati sottoposti a vincolo un’autovettura del valore di 17000 euro e un immobile il cui prezzo di mercato si aggira intorno agli 11000 euro.