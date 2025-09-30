“Per Serra Insieme” insiste: “Sulla scuola ‘Tedeschi’ la sicurezza viene ignorata, l’Amministrazione continua a voltarsi dall’altra parte”

Il gruppo consiliare “Per Serra Insieme” continua ad attenzionare il mondo della scuola e ricorda di aver formalmente chiesto, nello scorso mese di aprile, “al segretario comunale la messa in sicurezza della tettoia della scuola primaria ‘Azaria Tedeschi’ e l’adozione di misure di protezione stradale negli orari di ingresso e uscita degli alunni”.

Gli esponenti del movimento Biagio Figliucci e Vito Regio rilevano che “ad oggi, a distanza di mesi, la situazione rimane pressoché immutata” aggiungendo “la parte più danneggiata e instabile della tettoia è stata rimossa, eliminando almeno il rischio di un crollo immediato” ma anche che c’è “un fatto gravissimo: la struttura è stata lasciata in condizioni indecorose e insicure, con vere e proprie voragini a vista”. Da qui partono una serie di interrogativi: “ È normale lasciare così una scuola primaria? È accettabile che, per non affrontare una spesa di poche centinaia di euro, si preferisca ignorare il problema, lasciando bambini e famiglie in un contesto che continua a destare preoccupazione? Noi – rimarcano i componenti del gruppo – diciamo con fermezza: no. Questa inerzia è ingiustificabile e rappresenta l’ennesimo schiaffo a chi crede che la scuola debba essere un luogo sicuro e protetto”. Figliucci e Regio propongono poi altre due domande all’Amministrazione comunale: “perché il mancato intervento? I nostri bambini e le nostre scuole primarie hanno ancora importanza per chi governa Serra San Bruno?”. Infine ribadiscono “un principio che non ammette deroghe: sicurezza e scuola vengono prima di tutto. Non ci fermeremo – concludono – finché non saranno garantite risposte e azioni concrete”.