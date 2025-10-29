“Per Serra insieme” denuncia: “Scuolabus ancora fermo. Famiglie lasciate sole, la scuola resta l’ultima priorità”

“A oltre un mese e mezzo dall’inizio dell’anno scolastico, lo scuolabus comunale è ancora fermo. Decine di famiglie sono costrette a organizzarsi autonomamente per accompagnare i propri figli a scuola, nonostante abbiano già versato la retta per un servizio mai avviato”. La denuncia è vergata dai consiglieri di “Per Serra Insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio che mirano a far luce su questa situazione.

“Secondo quanto emerso – sostengono – la causa del blocco sarebbe una revisione scaduta e problemi meccanici del mezzo. Si tratta dell’ennesima prova di negligenza strutturale e mancanza di attenzione verso il mondo della scuola. È inaccettabile – proseguono – che a pagare siano sempre i cittadini. La scuola deve essere un presidio sicuro e garantito per tutti. Le famiglie hanno diritto a servizi efficienti e continui, non a disservizi prolungati e silenzi amministrativi”.

Il gruppo consiliare ha presentato una interrogazione urgente con richiesta di accesso agli atti, chiedendo chiarimenti sui “motivi reali del fermo, sulle responsabilità e sui tempi di ripristino”. Contestualmente, i consiglieri sollecitano “l’Amministrazione a intervenire in somma urgenza, anche attraverso il noleggio temporaneo di un mezzo idoneo, in attesa della riparazione o sostituzione definitiva dello scuolabus comunale”.

La richiesta è esplicita: “agire subito e rimborsare o compensare integralmente i ticket pagati dalle famiglie per un servizio non usufruito”.

“Questa vicenda – aggiungono Figliucci e Regio – si inserisce in un quadro più ampio di criticità che riguarda il settore scolastico cittadino. Non si possono dimenticare i problemi igienico-strutturali del plesso Carchidi, la mancata messa in sicurezza della tettoia dell’Azaria Tedeschi e la carenza di forniture e beni essenziali per segreterie, personale Ata e spazi didattici. La scuola deve tornare al centro dell’attenzione amministrativa – concludono i consiglieri – perché da essa passa la dignità, la sicurezza e il futuro della nostra comunità”.