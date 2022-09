“Per Serra insieme” contro il sindaco: “Comunicazione non corretta, se la prende con i cittadini ma la Tari è elevata”

“Abbiamo visto quanto scritto dal sindaco, il quale si vanta di aver aumentato la percentuale della raccolta differenziata ma fa emergere troppi controsensi”. Il gruppo “Per Serra insieme” contesta le affermazioni a mezzo social del primo cittadino Alfredo Barillari e sottolinea che “il fatto stesso che siano state postate foto relative al periodo in cui erano stati bloccati i conferimenti nelle discariche, ci fa comprendere la ‘correttezza’ delle informazioni divulgate”.

“La domanda che tutti si stanno facendo – rilevano in particolare i consiglieri comunali Biagio Figliucci e Vito Regio – è la seguente: se la differenziata non esisteva o era minima con la precedente Amministrazione e se è vero, come dice, che più differenziata si traduce in meno costi a carico delle famiglie, come mai le bollette della Tari sono così elevate? È vero – aggiungono – i costi dei conferimenti in discarica sono aumentati, ma se la percentuale raggiunta è del 59% c’è qualcosa che non torna”.

Tra dubbi e ironia il gruppo afferma che “forse le bollette che i cittadini serresi hanno postato in questi giorni, lamentando aumenti rispetto allo scorso anno, sono taroccate” e non gradisce che “un sindaco utilizzi il proprio profilo personale per pubblicare video che, seppur parzialmente oscurati, consentono il riconoscimento dei soggetti ripresi dalle fototrappole mentre depositano dei sacchetti nei ‘punti di raccolta’ vicino le proprie abitazioni”.

Il problema, secondo il movimento politico, è che “dopo due anni, anziché trovare una soluzione a questo problema, che non è certo quello di sanzionare”, il sindaco “si preoccupa di puntare il dito contro i cittadini che, per un motivo o per un altro, non rispettano il calendario di raccolta”. Infine, “Per Serra insieme” ricorda gli interventi di “Liberamente” quando il movimento civico era all’opposizione ritenendoli non coerenti rispetto all’attuale operato.