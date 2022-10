“Per Serra insieme”: “Chiuso l’ufficio adibito alla scelta o al cambiamento del medico di base, è vergognoso”

“Nell’indifferenza dell’Amministrazione comunale, la comunità serrese ha subito una nuova incredibile privazione: per poter scegliere o cambiare il proprio medico di base non ci si può più recare presso gli uffici dell’Area distrettuale di via Scrivo, ma si deve andare a Vibo o a Soriano”.

Il gruppo “Per Serra insieme” opera l’ennesima denuncia lamentando “gravi disagi” per la cittadinanza e chiedendo “l’immediato ripristino del servizio”.

“Ufficialmente – sostiene il movimento politico guidato dai consiglieri di minoranza Biagio Figliucci e Vito Regio – il problema è la mancanza di personale. Di fatto, Serra compie ulteriori passi indietro diventando la succursale di altri centri. È un’umiliazione che non possiamo sopportare ed alla quale, diversamente da chi ci amministra, ci ribelliamo. Non guardiamo ai colori politici: qui si tratta di difendere, senza se e senza ma, la nostra popolazione”.

Il gruppo contesta sia “l’atteggiamento passivo della maggioranza” sia la gestione del commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano che, ”forse distratto da altri obiettivi, sta adottando decisioni fortemente penalizzanti per il comprensorio montano”.

Il gruppo entra nel merito della questione e sostiene che “un ufficio di primaria importanza non può essere chiuso dall’oggi al domani soprattutto in un territorio che ha visto scomparire, uno dietro l’altro, reparti ospedalieri e forme di assistenza, senza che fosse creata una rete territoriale degna di questo nome. Spesso – aggiunge il movimento – sono stati adottati ordini di servizio, ma sempre a danno della nostra comunità. Quest’ultimo intervento – conclude – è vergognoso e ci batteremo per far restituire agli abitanti dell’area montana un diritto alla salute che, allo stato, è fortemente compromesso”.