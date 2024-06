“Per l’ospedale di Polistena sono in corso importanti investimenti”

“Altro che dismissione, per l’ospedale di Polistena sono in corso costanti e importanti investimenti, grazie alle risorse assegnate dalla Regione Calabria, per garantire il miglioramento assistenziale della struttura attraverso progressivi e tangibili incrementi professionali, tecnologici, infrastrutturali e l’avvio del percorso Inail.



L’ospedale di Polistena è, infatti, inserito nella programmazione del Piano triennale degli investimenti Inail per un importo totale del progetto euro pari a 35,7 milioni di euro.

E dal 2022 ad oggi sono state messe in atto numerose azioni per il miglioramento infrastrutturale del nosocomio. Ristrutturazione del Pronto Soccorso e dei locali della Farmacia, ripristino e messa in sicurezza delle facciate, sistemazione e igienizzazione dei locali Laboratorio analisi, restyling del reparto di Pediatria, interventi manutentivi per i reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva, solo per citarne alcune. Nel 2024, tra le altre cose, verranno ristrutturate le sale operatorie e il reparto di Cardiologia, verrà adeguata l’area del Cup, e verrà realizzato un nuovo punto prelievi.

Grazie alle risorse Pnrr sono stati acquisiti, collaudati, e risultano regolarmente utilizzati sin dalla fine del 2022, 4 ecotomografi multidisciplinari, 1 ecotomografo Cardiologico 3D ed un ecotomografo ginecologico, per un investimento complessivo pari ad oltre 280mila euro. È stato, inoltre, già formalizzato l’acquisto di un Telecomandato RX per esami di reparto.

Con i fondi POR-FESR Calabria 2014-2020 sono state acquisiti altri 3 ecotomografi multidisciplinari, 4 ventilatori polmonari pediatrici ed un apparecchio per le emissioni otoacustiche.

Sul versante del personale, nel corso del 2023 e 2024 sono stati assunti in totale 152 professionisti, e durante il 2023 è stata incrementata la quantità degli assistiti, passando da 5.844 ricoveri a 6.813 ricoveri. Per quanto attiene infine all’attività di Pronto Soccorso, il numero di accessi ha registrato un incremento nel 2023 rispetto al 2022 pari al 15,49%.

In conclusione, come si evince dagli investimenti professionali, tecnologici, infrastrutturali e dall’avvio del percorso Inail, si ribadisce che la dismissione del nosocomio è una fake news.

L’incremento di attività assistenziale testimonia che l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e la Regione Calabria stanno investendo in maniera significativa per migliorare il livello di efficienza e di assistenza relativi alla struttura ospedaliera di Polistena”.

È quanto si legge in una nota del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria.